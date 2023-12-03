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        Haberler Gündem Politika AK Parti ve MHP'nin seçim çalışmalarında yeni gelişme! Toplantı sonrası iş birliği netleşecek

        AK Parti-MHP’nin yerel seçim iş birliği sürecinde son durum: Adaylar yıl bitmeden açıklanacak

        Yerel seçimlere geri sayım devam ederken, AK Parti ve MHP arasındaki olası seçim iş birliği gündemdeki yerini koruyor. Liderlerin bir araya gelmesinin ardından, iki partiden görevlendirilen isimlerin iki toplantı daha yapması planlanıyor. Bu toplantılar sonucunda, iş birliği yapılacak seçim çevreleri netleşecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:53
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        AK Parti ve MHP'nin seçim çalışmalarında yeni gelişme
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        Yerel seçimlere geri sayım devam ederken, AK Parti ve MHP arasındaki olası seçim iş birliği gündemdeki yerini koruyor. Liderlerin bir araya gelmesinin ardından, iki partiden görevlendirilen isimlerin iki toplantı daha yapması planlanıyor. Bu toplantılar sonucunda, iş birliği yapılacak seçim çevreleri netleşecek.

        AK Parti ve MHP'nin bu iş birliği, ekim ayından bu yana yapılan 8 toplantının ardından şekillenmeye başlandı. Heyetler, çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, çalışmayı değerlendirmek üzere Beştepe'de bir araya geldi.

        İŞ BİRLİĞİ YAPILAN BÜYÜKŞEHİR, İL VE İLÇELERİN NETLEŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

        Bu görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti heyetine başkanlık eden Efkan Ala ve ilgili diğer kurmaylarla değerlendirme yapması bekleniyor.

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        Gelecek hafta planlanan iki toplantıyla sürecin tamamlanması hedefleniyor. AK Parti ve MHP heyetleri, iş birliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçeleri netleştirmeyi amaçlıyor.

        YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ ALANI GENİŞLİYOR

        2019'daki yerel seçimlerde, MHP 27 büyükşehir ve 17 ilde AK Parti lehine aday göstermemişti. AK Parti de 3 büyükşehir ve 4 ilde MHP lehine aday çıkartmamıştı.

        İş birliğinin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ili de kapsayacak şekilde genişlemesi planlanıyor.

        ADAY BELİRLEME SÜRECİ

        Temayül ve anketlerden çıkan isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki komisyon tarafından değerlendirilecek. Belirlenen adaylar, yıl bitmeden gruplar halinde açıklanmaya başlanacak.

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