AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'deki durumu yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini güçlü bir şekilde takip ediyor. Bu konudaki tezlerimizi aynı şekilde muhataplarımıza iletmeye devam ediyoruz. Her seferinde daha ağırı ne olabilir diye düşünürken daha ağırı olmaktadır. Facia devam etmektedir. Uluslararası hukuk açısından soykırım nedir diye sorduğumuzda Netanyahu hükümetinin bütün bu şartları aşan bir tabloyu herkesin gözünün önünde gerçekleştirdiğini görüyoruz.

Sayın Bahçeli'nin istirahati sürecinde, iyileşme sürecinde o sürecin yoğunluğu içinde bile terörsüz Türkiye konusunda bile hassasiyetini güçlü bir şekilde o derece sahiplenerek bütün hassasiyetlerin ince ayrıntısına kadar takip ederek, bu sürecin başarıya ulaşmasına dair değerlendirmelerini paylaşması gerçekte çok kıymetliydi. Sayın Bahçeli'nin süreci en yakın şekilde takip etmesi, bu konuya verdiğimiz önemin, hassasiyetin yeni bir zirvesi olmuştur.

CHP'nin kendisinde olan sıfatları başkalarına yapıştırmaya çalışması, başkalarında olan sıfatları her zaman yok etmeye yöneliktir. Çok partili dönemde kendilerine yakışabilecek ifadenin tabii ki siyasi cevabını vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak 'cunta başı' denmesinin hukuki karşılığı verilecektir. Suriye diktatörü Beşar Esad'a karşı kullanmadığı ifadeleri Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı kullanıyor. Demokrasiyi, milli iradeyi görünce bunların bağışıklık sisteminin çok net gösterir bir durumdur bu. Esad'a karşı çok dikkatli dil kullanırken sayın Cumhurbaşkanımıza en zehirli dili kullanıyor. Kuşkusuz bunun siyasi ve hukuki karşılıkları partimiz tarafından verilmeye devam edecektir.

Bu gerçekten CHP'deki bir siyaset kurdukları zaman bu siyaseti temellendirdikleri konusunda bu kadar çürük temelde siyaset inşa etmeleri ibret verici. Antalya Diplomasi Forumu her zamanki gibi yapılacak. Gelmeyeceğini ifade eden genişlemeden sorumlu komiser. Herhangi şekilde Türkiye ile teması kesmek gibi bir şey yok, tam tersine Türkiye her zaman en çok görüşmek talep edilen bir ülkedir. Bu genişleme komiserlerin maalesef böyle bir şablonu var. Zaten yeni cümle kurmuyorlar, ne eksik ne fazla, kes, kopyala, yapıştır. Biz diyoruz ki 'Siz Türkiye ile ilgili tartışma içine girmek istiyorsanız, fasılları açın, gereğini yerine getiriyorsak kapatırsınız'. Ama onlar fasıllar yoluyla konuşmayı bile reddediyorlar. Klasik şablon.

Son 15 günde özellikle Suriye merkezli olaylar çerçevesinde İsrail'den Türkiye'ye karşı yoğun açıklama geliyor. Biz bölge barışı için bu çabaları sürdürüyoruz. Görüldüğü gibi İsrail'in Suriye içinde yaptığı her askeri operasyon büyük bir travmayı ve olumsuz anlamda güvenlik dalgalanmasını ortaya çıkarıyor. Burada tartışılması gereken mesele Türkiye'nin faaliyeti değil, İsrail'in Suriye'deki faaliyetleridir. Burada Türkiye'yi hedef alırken esasında yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. İsrail'in yaptığı her askeri operasyon bölge barışını tehdit eden yeni bir durum ortaya çıkarıyor. Biz BM ve uluslararası hukuka uygun davrandığımızı her şekilde ortaya koyuyoruz. İsrail'in BM parametrelerine uygun davrandığına dair tek bir örnek yoktur.

"SAYIN ŞARA CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELECEK"

Suriye Devlet Başkanı Sayın Şara Cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak. Pek çok dış politika uzmanı o forumda bulunacak. Perşembe günü Endonezya Cumhurbaşkanını ağırlayacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Antalya Diplomasi Forumu'nda pek çok misafirimiz olacak."