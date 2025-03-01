Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla her yıl düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı için, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, büyükelçiler, dini liderler ile uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerine davetiye gönderdi.

Pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek iftar yemeğine, 143 büyükelçi, 21 dini lider, azınlık temsilcileri, uluslararası kurum ve kuruluşların Ankara'da mukim 28 temsilcisi davet edildi.

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İftar yemeğine, bazı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, TBMM'deki komisyonların başkanları, önceki dönem AK Parti Dış İlişkiler Başkanları, AK Parti'nin yurt dışındaki temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında yapacağı konuşmada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda gelinen son durum, barış görüşmeleri için atılan adımlar ile küresel ve bölgesel konulara ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.