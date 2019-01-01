Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağı konuşmasını birazdan yapacak.

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Adaylar açıklandıkça eklenecek...

İLÇE ADAY Altındağ Akyurt Ayaş Bala Beypazarı Çamlıdere Çankaya Çubuk Elmadağ Etimesgut Evren Gölbaşı Güdül Haymana Kahramankazan Kalecik Keçiören Kızılcahamam Mamak Nallıhan Polatlı Pursaklar Sincan Şereflikoçhisar Yenimahalle

MHP'YE BIRAKILACAK İLÇELER

AK Parti Ankara'da 25 ilçenin 3'ünde MHP adaylarını destekleyecek. Bu ilçeler Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı olacak. AK Parti, İstanbul'da Maltepe, Beşiktaş ve Silivri ilçelerinde MHP'yi destekleme kararı almıştı. Bu 3 ilçenin adayı da AK Parti'nin cumartesi günü yapılan aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

25 İLÇENİN 20'Sİ AK PARTİ'DE

2014 yerel seçimlerinde Ankara'nın 25 ilçesinin 20'sini AK Parti kazanmıştı. Çankaya ve Yenimahalle'yi CHP, Etimesgut ve Polatlı'yı MHP, Haymana'yı da DP adayı kazanmıştı.

"HAYATI ŞEHİRCİLİKLE GEÇTİ"

Toplantının yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Kayseri Büyükşehir'i yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre ve şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. O günden bugüne hayatı şehircilikle, çevrecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık" diye konuştu. Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı salona girdi.