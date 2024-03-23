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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti Muğla Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın: 5 yıl içinde altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğiz

        AK Parti Muğla Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın: 5 yıl içinde altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğiz

        AK Parti Muğla Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Bugüne kadar size yapılmayan bütün hizmetlerin tamamını 5 yıllık görev süremiz içerisinde yapıp devreye sokacağız. Onlar laf üretiyor, biz iş üretiriz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 23.03.2024 - 13:17
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        "5 yıl içinde altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğiz"
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, 5 yıllık görev süreleri içinde Muğla ve ilçelerinde kanalizasyon, alt ve üstyapı sorunlarını çözeceklerini söyledi.

        Ayaydın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, sahaya çıktıkları günden bugüne kadar Muğla ve 13 ilçesinde projelerini anlattıklarını ifade etti.

        Seçilmeleri halinde 20 yıldan bu yana belediye başkanlığı yapan muhalefetin getirmediği tüm hizmetleri Muğla'ya kazandıracaklarını belirten Ayaydın, "Bütün ilçelerimizde kanalizasyon ve alt yapıyı ne yazık ki yapamadılar. Suyu getiremediler, imar planlarını yapamadılar, trafiği çözemediler ve asıl hiçbir sorununuza çare olmadılar. Belediye başkanı seçilmemiz halinde ben Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile el ele vereceğiz ve bugüne kadar size yapılmayan bütün hizmetlerin tamamını 5 yıllık görev süremiz içerisinde yapıp devreye sokacağız. Onlar laf üretiyor, biz iş üretiriz." dedi.

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        Ayaydın, gerçek belediyeciliğin ne olduğunu bütün Muğlalıların kendi dönemlerinde göreceğini vurgulayarak, her türlü belediye hizmetini bütün Muğla’ya ve ilçelerine sunacaklarını kaydetti.

        Koltuk meraklısı olmadıklarını, hizmet için yola çıktıklarını anlatan Ayaydın, "Biz halkımızın arasında olacağız, halkımızın sorunlarını çözeceğiz. Onların yaşam kalitesini yükselteceğiz. Bizim şu anda belediyeyi yönetenlerle büyükşehri yönetenlerle aramızdaki fark budur, onlar laf üretir biz ise iş üreteceğiz." diye konuştu.

        Ayaydın, vatandaşlardan 5 yıllık yönetim için destek istedi.

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