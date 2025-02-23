AK Parti MKYK’sında partinin yeni kurmayları belirlendi
Faruk Acar, AK Parti'nin yeni Medya ve Tanıtım Başkanı olurken, Ömer Çelik'in parti sözcülüğüne devam etmesine karar verildi.
AK Parti MKYK’sında partinin yeni kurmayları belirlendi.
Faruk Acar, AK Parti’nin yeni Medya ve Tanıtım Başkanı olurken, Ömer Çelik’in parti sözcülüğüne devam etmesine karar verildi.
İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan Genel Sekreter, eski Gençlik Kolları Başkanlarından Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Teşkilat Başkanı oldu. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni kurulan Kültür Politikaları Başkanlığı’na getirildi.
Hayati Yazıcı, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya, Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ise görevlerine devam edecek.
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