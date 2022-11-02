AK Parti başörtüsü için siyasi partileri ziyaret edecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.

AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili saat 15.00'te MHP, 15.30'da CHP, 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.

Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.