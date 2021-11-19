Ailesine şiddet uyguladı! Polise bıçakla saldırdı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir kişinin ailesine şiddet uyguladığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, şüpheli H.K'yi gözaltına almak istedi.

AA'da yer alan habere göre, ekiplere direnerek bıçakla saldırdığı iddia edilen H.K'ye, tabancayla bacağından vurularak müdahale edildi.

Yaralanan H.K, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan zanlının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.