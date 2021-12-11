Ağaca çarpan şoför hayatını kaybetti

Florya yolunda Can Semiz (27) yönetimindeki 34 TGK 87 plakalı taksi ağaca çarptı.

Ağır yaralanan Semiz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.