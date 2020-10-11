Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 8 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

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