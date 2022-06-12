AFAD'dan 'hayati uyarı' bildirimi!

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Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), hem IOS hem de Android tabanlı cep telefonlarına ilettiği 'Hayati uyarı bildirimi'nde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız."

Öte yandan bildirimlerin, 'Acil durum bildirimleri' açık olan mobil cihazlarca görüldüğü öğrenildi.

KISA SÜRELİ PANİĞE YOL AÇTI

Söz konusu bildirimin, sadece sel riski yaşanan bölgelerde değil Türkiye genelinde milyonlarca cep telefonu abonesine aynı anda gönderilmesi, vatandaşlarda kısa süreli de olsa paniğe yol açtı.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI

Öte yandan bildirim, dünyada acil durum bildirimi mantığının farklı işlediği eleştirilerine yol açtı.

Sosyal medyada da çok sayıda kişi de bildirimle ilgili eleştiride bulundu. İşte bu paylaşımlardan bazıları;

*Deprem oluyor sandım. Bu neydi böyle.

*Birden yüksek bir sesle şöyle bir mesaj geldi, kalbim yerinde yok şu an.

*AFAD, akıllı telefonlara arka arkaya 3 kez acil durum çağrısı gönderdi. Ufak çaplı kriz yaşayanlar burada mı?

*Dünyanın sonu geldi sandım.

GEÇTİĞİMİZ YIL 'EVDE KAL' BİLDİRİMİ GÖNDERİLMİŞTİ

Özellikle ABD ve Avustralya gibi ülkelerde sıkça rastlanan Uyarı Bildirim (Alert Notification) sistemi ülkemizde de geçtiğimiz yıl test edilmeye başlandı. Buna göre iPhone kullanıcıları cihazlarına 'Evde Kal Türkiye' bildiriminin geldiğini belirtmişti.

ACİL DURUM UYARISI NASIL AÇILIR VE KAPATILIR?

Android tabanlı telefonlarda, "Bu ayarı afet uyarıları, tehdit bildirimleri ve çocuk kaçırma (AMBER) uyarıları gibi belirli acil durum mesajlarını yönetmek için kullanabilirsiniz. Uyarı türlerini açıp kapatabilir, geçmiş uyarıları görüntüleyebilir, sesi ve titreşimi kontrol edebilirsiniz" ifadeleri yer alıyor. Sistemin kullanılabilmesi için de 'Güvenlik ve acil durum ardından Acil Yardım'a dokunun' deniliyor.

IOS tabancı telefonların kullanımında da, "Saptanmış olarak, Hükümet Uyarıları aygıtınızda açıktır. 1 Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız" deniliyor. Sistemin kullanımı için de, "Bildirimlerde Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın" ifadeleri yer alıyor.