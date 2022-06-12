AFAD'dan 'hayati uyarı' bildirimi!

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), hem IOS hem de Android tabanlı cep telefonlarına ilettiği 'Hayati uyarı bildirimi'nde şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız."
Öte yandan bildirimlerin, 'Acil durum bildirimleri' açık olan mobil cihazlarca görüldüğü öğrenildi.
KISA SÜRELİ PANİĞE YOL AÇTI
Söz konusu bildirimin, sadece sel riski yaşanan bölgelerde değil Türkiye genelinde milyonlarca cep telefonu abonesine aynı anda gönderilmesi, vatandaşlarda kısa süreli de olsa paniğe yol açtı.
ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI
Öte yandan bildirim, dünyada acil durum bildirimi mantığının farklı işlediği eleştirilerine yol açtı.
Sosyal medyada da çok sayıda kişi de bildirimle ilgili eleştiride bulundu. İşte bu paylaşımlardan bazıları;
*Deprem oluyor sandım. Bu neydi böyle.
*Birden yüksek bir sesle şöyle bir mesaj geldi, kalbim yerinde yok şu an.
*AFAD, akıllı telefonlara arka arkaya 3 kez acil durum çağrısı gönderdi. Ufak çaplı kriz yaşayanlar burada mı?
*Dünyanın sonu geldi sandım.
GEÇTİĞİMİZ YIL 'EVDE KAL' BİLDİRİMİ GÖNDERİLMİŞTİ
Özellikle ABD ve Avustralya gibi ülkelerde sıkça rastlanan Uyarı Bildirim (Alert Notification) sistemi ülkemizde de geçtiğimiz yıl test edilmeye başlandı. Buna göre iPhone kullanıcıları cihazlarına 'Evde Kal Türkiye' bildiriminin geldiğini belirtmişti.
ACİL DURUM UYARISI NASIL AÇILIR VE KAPATILIR?
Android tabanlı telefonlarda, "Bu ayarı afet uyarıları, tehdit bildirimleri ve çocuk kaçırma (AMBER) uyarıları gibi belirli acil durum mesajlarını yönetmek için kullanabilirsiniz. Uyarı türlerini açıp kapatabilir, geçmiş uyarıları görüntüleyebilir, sesi ve titreşimi kontrol edebilirsiniz" ifadeleri yer alıyor. Sistemin kullanılabilmesi için de 'Güvenlik ve acil durum ardından Acil Yardım'a dokunun' deniliyor.
IOS tabancı telefonların kullanımında da, "Saptanmış olarak, Hükümet Uyarıları aygıtınızda açıktır. 1 Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız" deniliyor. Sistemin kullanımı için de, "Bildirimlerde Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın" ifadeleri yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!