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AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamada, cep telefonlarından sadece mesaj ve internetten mesajlaşma özelliklerinin kullanılması uyarısı yapıldı. AFAD'dan, "Telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" denildi. İletişim Başkanlığı GSM operatörlerinin kapasitelerini artırdığını bildirdi

Giriş: 06.02.2023 - 06:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AFAD'dan deprem açıklaması: Telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! - Deprem haberleri
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pek çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.

GSM OPERATÖRLERİ KAPASİTE ARTIRDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır" denildi.

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