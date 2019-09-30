Adana'da, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı.

Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu.

150 KAMERA İNCELENDİ, FAİLLER BELİRLENDİ

Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sökmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı.

Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

POLİS İKİ TERÖRİSTİN PEŞİNDE

DHA'da yer alan habere göre saldırganların gizlenebilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis, Ozan Sökmen ve Fırat Şeran'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.