Adana'da korkunç olay! 17 yaşında baba katili!

Son dakika haberler... Adana'da, 17 Mart günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A., L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı.
MADDİ NEDENLERLE TARTIŞTILAR
DHA'da yer alan son dakika haberine göre çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A.´nın ise babaları Mustafa A., ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu. Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.´yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu.
SİLAH ÇEKEN BABAYI KÜÇÜK OĞLU VURDU
Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., çocuklarına tabanca çekti. Bunun üzerine Kadir A., kardeşi M.A.A.´ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kanlar içinde kalan Mustafa A., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralanan Mustafa A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU, PİŞMANIM"
Olaya karışan Kemal A., Kadir A., M.A.A. kardeşler ve kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı. Babasını öldüren M.A.A.´nın Çocuk Şube Müdürlüğü´nde verdiği ifadesinde, "Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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