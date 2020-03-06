06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gece yarısı, Şahin Özbilen Mahallesi Yüreğir sokaktaki Gani Örs'e ait tek katlı müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında çocukları Kadir (8) ve Sümbül ile evde uyuyan Gani Örs, komşularının bağrışlarıyla uyanıp, yangını fark etti. Oğlunu alevlerin arasından kurtarabilen Örs, kızını almak için tekrar eve girmek istedi ancak alevler engel oldu.
Mahalle sakinleri de itfaiye ekipleri gelene kadar kova ve hortumlarla yangına müdahale edip, evde mahsur kalan Sümbülü kurtarmak istedi ancak başarılı olmadı. Evin tamamını saran alevlerin arasında mahsur kalan minik Sümbül, hayatını kaybetti.
MAHALLE SAKİNLERİNDEN İTFAİYEYE TEPKİ
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin uzun uğraşlarıyla kontrol altına yangın sonucu kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Mahalleli ise itfaiyenin geç kaldığını belirterek, itfaiye araçlarına ellerindeki malzemeleri ve su kovalarını fırlattı. Olay yerindeki incelemenin ardından minik Sümbül'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları sonucu evde yaptığı incelemelerde, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
Öte yandan, anne Duygu Örs'ün (36) ise kız kardeşini ziyaret etmek için 3 gün önce Mersin'e gittiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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