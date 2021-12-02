Adana'da dehşet! Motosiklette çifte infaz!

DHA

Adana'da, dün akşam saat 20.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

MOTOSİKLETLE YAKLAŞTILAR

Yusuf Çiftsüren (19) ve kuzeni Abdulsamet Çiftsüren (15), motosiklet ile cadde üzerinde ilerlerken yanlarına üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet yanaştı.

YARALANIP MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜLER

DHA'da yer alan son dakika haberine göre kimliği belirsiz kişilerin tabancayla ateş açtığı iki kuzen, vücutlarına isabet eder kurşunlarla yaralanarak motosikletten düştü.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırganlar motosiklet ile hızla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren kuzenler, olay yerinde sağlık personelinin kalp masajının ardından ambulanslara taşındı.

KUZENLER HAYATINI KAYBETTİ

Kentteki farklı hastanelere götürülen kuzenler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırganların silahından çıktığı değerlendirilen iki boş tabanca kovanı bulundu. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.