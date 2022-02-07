Adana'da dehşet! Küçük kız yaralandı! Kanlı infaz!

İHA

Son dakika haberler... Adana'da edinilen bilgiye göre, kan donduran olay merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi.

OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKTILAR

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, kızını da yanına alan Kaya Erkara, otomobiliyle gezmeye çıktı. Bir süre gezen baba kız daha sonra Toros Mahallesindeki evine dönmeye karar verdi.

SALDIRGANLAR MOTOSİKLETLE GELDİ

Erkara, apartmanın girişine gelip otomatik kapıyı açtığı sırada motosiklet ile gelen iki kişi tabancayla ateş etmeye başladı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Erkara’nın bulunduğu sürücü camına defalarca ateş eden zanlılar 6 yaşındaki kız çocuğunun olduğu arka cama da iki el ateş edip kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan kız çocuğunu hastaneye kaldırırken, Erkara’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Cinayet polisleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Polis kaçan iki şüphelenin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yaptı.

20'DEN FAZLA BOŞ KOVAN BULUNDU

Bu arada, olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada otomobil etrafında 20’den fazla boş kovan buldu. Erkara’nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise zanlıları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.