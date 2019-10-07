Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Sırbistan'a gidiyor. Erdoğan, ziyareti öncesi kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI: Bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra bölgede çekilme olayı başladı. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar. Bu yeni bir şey değil. Sayın Trump bu konuyla ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti. Gecikmeye rağmen gerek ABD'li gerek bizim heyetimiz görüşmelerini yaptılar. Bu dün akşamki görüşmeden sonra görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Bizim vermiş olduğumuz bir karar var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabul etmemiz asla mümkün değil.

DEAŞ'LILARIN DURUMU: Bu rakamlar abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bizim bir yaklaşımımız var. Burada bulunan DEAŞ'lılar var. Bu konuda ne gibi adımlar atılır, kendileri çalışma yapılacak. Bizim arkadaşlarımız da çalışmalarını yapıyorlar. Şu anda cezaevinde bulunan DEAŞ'lıları süratle derdest edelim.

TRUMP İLE GÖRÜŞME: Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'da olacak. Yüz yüze olması, işin derinliği, bölgedeki ve ikili gelişmeler ele alma fırsatı olacak. İkili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından birisi de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. 1,4 milyar dolar ödeme yaptık. Bu konuyu ele alacağız.