Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

109 KİLOMETREKARE KONTROL ALTINDA

"Görüşmelere ve bir takım ortak çalışmalara rağmen müttefiklerimizle bir noktaya ulaşamadık. Kendi adımlarımızı atmaya karar verdik. Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 120 km'lik bölüme yoğunlaştık. 480 km'lik terör koridorunu tam ortadan bölmüş olacağız. 30-35 kilometrelik derinliğe ineceğiz. Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. 109 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Geçen hafta ABD, YPG'ye 400 kamyon gönderdi.

652 SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te teröristlerle göğüs göğse operasyon sürdürmektedir. Teröristlerin karşımızda dayanamayacağını biliyoruz. En az kayıp, en az acıyla bu süreci tamamlamaktır. Askerlerimiz ve SMO'nun karşısında duramayan teröristler sivil vatandaşlarımız hedef alıyor. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep'te 652 havan saldırısı oldu. Amaçları Türkiye'nin karşılık vermesi halinde sivil kayıplarını sağlamaktır. Kilise içinden de atış yaptıkları vaki. 18 vatandaşımız şehit oldu 147 vatandaşımız yaralandı. 2 askerimiz şehit oldu, 27 askerimiz ve 57 SMO mensubu yaralandı.

490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490 oldu. 440'ı öldürülmüş olanlar, 26 yaralı var, 24 teslim olan var.

DEAŞ'LILARIN DURUMU

Türkiye, DEAŞ üzerinden ülkemizi itham altına almak isteyen ülkelere rağmen gerçek anlamda mücadele etmiş tek ülkedir. Hala Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumluluğu aldığımızı ifade ediyoruz. Ülkemizi itham edenler iyi niyetle hareket etmiyor. Sivil hassasiyetimiz olmasa, terör örgütünü birkaç gün içinde yok etmemiz gerekir. Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması gibi bir durum söz konusu değildir. Biz Kürtlere değil; PKK, PYD/YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlandığında bundan en çok memnun olacak ülke Türkiye'dir. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok ama topraklarımıza göz dikenlere acıma lüksümüz yok.

TÜRKİYE'YE AMBARGOLARA TEPKİ

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra ülkemiz içinde ve uluslararası alanda kimlerin nerede durduğunu gördük. Bu operasyonu işgal olarak tanımlayarak şuurunu kaybetmiş ülkeler çıktı. Ekonomik yaptırımlar ve silah ambargosuyla tehdit edenlere rastlıyoruz. Her şeyden önce bu konunun öneminin hala anlaşılamadığını görüyoruz. Merkel'e de söyledim; 'Bunu nasıl izah edeceksiniz' dedim. Biz sizinle NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? 'Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok' dedim. Bizden yana mısınız, terör örgütünde yana mısınız? Terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. ABD 30 bin TIR araç, gereci terör örgütüne gönderiyor. Biz şu anda Suriye'de niye varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Biz de Adana Mutabakatı'yla Suriye'ye girdik.Bu tacizlerden, bu teröristlerin saldırılarından gına geldi. Türkiye'yi bu tür tehditlerle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor. Türkiye'deki uluslararası kamu temsilcileriyle hafta içinde Ankara'da bir toplantı yapacağım.

"NEIN, NEIN' DİYORLAR"

Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin-güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya talip olanlar var. Bunlar nasıl başbakan, devlet başkanıdır anlamak kolay değil. Siz ne zaman bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var. Siz terör örgütüyle Türkiye'yi mi masaya davet ediyorsunuz. Sonra 'Nein, nein' diyorlar. Biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz. Biz bu işe bir hafta, bir ayda hazırlanmadık. Aylardır bunun çalışmasını yapıyoruz. Türkiye'de bunların inlerine girdik. Uzantı güneye kadar. Suriye'de rejim bunların haklarından gelmiş olsaydı işimiz kolaydı. Rejimin böyle bir durumu yok. Irak'ta da durum berbat. Biz Irak'la da birçok şeyi konuşurken, bizim yanımızda farklı konuşuyorlar, arkamızdan farklı konuşuyorlar. İsim vermek istemezdim ama canım yanıyor. Neymiş, Kürtmüş. Benim Kürdü şusu busu ilgilendirmez. Bizim teröriste bakışımızla, insana bakışımız ayrıdır. Biz ırkçı değiliz.

"JOHNSON'A DA, MERKEL'E DE SÖYLEDİK"

Bunların hepsini anlattık. Ama bir söz var ya konuş konuş fayda gelmiyor. Bu durum içinde biz, dini azınlıkları bir kenara koymadık. Onlara da gereken bütün hassasiyeti gösterdik. Ermeni Patrikliği, Kadim Süryani Kilisesi açıklamalarını yaptı. Bu tablo içinde bu günlere geldik. Teröristlerle masaya oturarak kendimizi inkar edecek değiliz. Bu bizim ne karakterimize, ne cibilliyetimize, ne tarihi duruşumuza uymaz. Onlar 30 km derinlik ve o havzayı terk edene kadar devam edecek. Dün İngiltere Başbakanı'na, bugün Almanya Şansölyesi'ne söyledik.