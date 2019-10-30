30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Temsilciler Meclisini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.
Temsilciler Meclisindeki, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısı bugün oylandı.
Tasarıya 403' vekil "evet" oyu kullanırken, "hayır" oyları 16'da kaldı.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike McCaul tarafından ay ortasında sunulan tasarıda Barış Pınarı Harekatı ile alakalı olarak bazı Türk yetkililere yaptırım öngörüyor.
Ayrıca tasarıda Türkiye'ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor.
Tasarının yasalaşması için, tasarının Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.
Ancak Temsilciler Meclisinde üçte iki çoğunluğun üzerindeki oy ile geçen tasarı, Senatodan da aynı oranda oy alırsa, Trump'ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.
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