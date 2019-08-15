Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " ABD ile koordineli Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinden sonra harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecek" denildi.