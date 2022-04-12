ABD'de mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti enflasyonun yüzde 8.4 olarak açıklanmasıydı. Şubatta ise yıllık enflasyon yüzde 7.9 olmuştu.
ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre martta aylık olarak tüketici fiyatları yüzde 1.2 yükseldi. Açıklamada akaryakıt fiyatlarının mart ayında yüzde 18.3 yükseldiğini ve enflasyonun yarısının bu artıştan kaynaklandığı belirtildi. Akaryakıt fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 48'i buldu. Genel enerji endeksindeki yıllık artış yüzde 32 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de enflasyonun 40 yıllık seyri:
Gıda endeksi ise aylık yüzde 1, yıllık ise yüzde 8.8 yükseldi.
Mart ayında çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 6.5 oldu. Çekirdek enflasyon piyasa beklentilerine paralel geldi.
G20'DE ALTINCI SIRADA
ABD ile birlikte şu ana kadar 15 G20 ülkesi mart ayı enflasyon verilerini açıklamış oldu. Türkiye yüzde 61.1'lik enflasyonla zirvede yer alırken, ABD 6. sıraya oturdu.
Bugünkü ABD verisi özellikle Fed'in bu ve sonraki aylardaki faiz kararlarında belirleyici rol oynadığı için dikkatle takip edildi. Fed'in son yayımlanan 16 Mart tarihli toplantı tutanakları sonrasında 4 Mayıs’taki toplantıda 50 baz puan faiz artırımı ile 95 milyar dolarlık bilanço daraltımına kesin gözüyle bakılıyor.
Fed son olarak geçen ay politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti.
'ZİRVEYE ULAŞMIŞ OLABİLİR'
Yayımlanan verinin ardından yazılı değerlendirmede bulunan Capital Economics ekonomisti Andrew Hunter "Mart raporunda en önemli haber çekirdek enflasyon baskısının ılımlı hale gelmeye başlaması oldu. Mart ayıyla beraber enflasyonda zirveye ulaşılmış olabilir" ifadelerini kullandı.
'BAKALIM GEREKLİ OLAN YAPILACAK MI?'
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş ise veri sonrası Twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede ABD'de enflasyonun 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekerek "Bakalım gerekli olan yapılacak mı? ABD'nin beklenenden sert faiz artışı ve ayda 95 milyar dolardan daha fazla doları piyasadan çekmesi lazım. Lazım da işte..." ifadelerini kullandı.
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