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FACİA! Son dakika: ABD'yi hortum vurdu! Can kaybı artıyor

ABD'de yıkıcı hortum felaketi: Can kaybı artıyor, acil durum ilan edildi!

ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasında can kaybının 100'ü geçebileceği belirtildi. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Kentucky eyaletinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

12.12.2021 - 09:49 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • ABD’nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

     

     

  • Kurtarma ekiplerinin, ABD'nin ortasında meydana gelen kasırganın ardından enkaz alanlarındaki çalışmalarını sürüyor.

     

  • Cuma gecesi etkili olmaya başlayan hortuma ilişkin açıklama yapan Kentucy Valisi Beshear, "Eyaletimizin tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum olduğuna inanıyorum." dedi.

     

     

  • ABD Başkan Joe Biden, Kentucky için acil durum ilan edilmesi içeren bildiriyi onayladı ve korkunç bir kasırgadan etkilenen eyaletleri destekleme sözü verdi.

     

     

  • Biden, "Size söz veriyorum, ne gerekiyorsa federal hükümet bunu sağlamanın bir yolunu bulacak" dedi.

     

     

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