HABERTURK.COM

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin Türkiye Büyükelçiliği, dört yıldır hapiste olan iş adamı Osman Kavala'nın tutuklanmasının yıldönümü olan bugün bir açıklama yayımlayarak, Kavala'nın tutukluluğunun Türkiye adaletine gölge düşürdüğünü ifade etmişti. 10 ülke, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Ayrıntılar geliyor...