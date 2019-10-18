18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye'nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca geri püskürtüldüğünü söyledi. O (Erdoğan) ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor." açıklamasında bulundu.
"ŞİMDİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA KONUŞTUM"
Trump, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Trump, "Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye'nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca yok edildiğini söyledi. O, ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor. Aynı şekilde Kürtler de bunu istiyor ve nihai çözümün gerçekleşmesini istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.
Böyle bir düşünce altyapısının yıllar önce oluşmamış olmasının "kötü" olduğunu belirten Trump, sürecin çok zayıf ve yapay tedbirlerle bugüne geldiğini kaydetti.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019
"BAŞARI İÇİN İYİ BİR FIRSAT"
Trump, "Her iki tarafta da iyi niyet var ve başarı için bu iyi bir fırsat. ABD, petrolü güvence altına aldı ve DEAŞ savaşçıları da Kürtler ve Türkler tarafından güvence altına alındı. Bazı Avrupa Birliği ülkelerine her zaman bildirimde bulundum ve ilk defa kendi ülkelerinden gelen DEAŞ savaşçılarını almaya niyetliler. Bunlar iyi haberler ama biz onları yakaladıktan sonra yapılması gerekirdi. Yine de iyi bir ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Twitter üzerinden yazdığı, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." mesajına da Twitter hesabından yanıt verdi.
Trump, söz konusu mesajı alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." ifadesini kullandı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019
"TERÖRİZMİ YENELİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntı yapan Trump, "Terörizmi yenelim" ifadelerini kullandı.
"SURİYE'DEKİ DURUM ÇOK HASSAS"
Trump yaptığı yeni paylaşımda "Suriye'deki durum çok hassas" ifadelerini kullandı.
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