Atlı polisin kelepçesine milyon dolarlık dava!

Ülke medyasına yansıyan ve mahkeme tutanaklarına dayandırılan haberlere göre, 44 yaşındaki siyahi Donald Neely, atlı iki polisin elindeki kelepçeye bağladıkları halatı tutarak kendisini yürütmesi nedeniyle küçük düşürüldüğü ve gözaltı sırasında korktuğu gerekçesiyle Teksas yönetimini ve Teksas Emniyet Müdürlüğünü geçen hafta mahkemeye verdi.
"YARALANDIM VE PSİKOLOJİM BOZULDU"
AA'da yer alan habere göre Galveston Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, Neely, polislerin aşırı ve ölçüsüz davranışları nedeniyle yaralandığını ve psikolojik sıkıntıya girdiğini belirtti. Dava dilekçesinde, Teksas yönetimi ve Teksas Emniyet Müdürlüğü'nden 1 milyon dolar (yaklaşık 7 milyon 900 bin lira) talep edildiği kaydedildi.
"BİR KÖLE GİBİ YÜRÜTÜLMEM ÇOK İNCİTİCİ"
Kent yönetimi ve emniyet müdürlüğünün ihmalkarlıkla suçlandığı dava dilekçesinde, polislerin Neely'nin iple bağlanarak "bir köle gibi" yürütülmesini incitici sayacağını bilmesi gerektiği belirtildi. Dilekçede, "Neely, eskiden kölelere yapıldığı gibi, sergilendiğini hissetti" ifadesi kullanıldı.
"POLİSLER BERBAT BİR KARAR VERDİ"
Galveston Emniyet Müdürü Vernon Hale, yaptığı açıklamada, polislerin kullandığı taktiğin eğitimlerde gösterilen bir yöntem olduğunu ve bazı durumlarda en iyi uygulama olduğunu söyledi. Polislerin berbat bir karar verdiğine inandığını belirten Hale, söz konusu yöntemin kullanımına dair politikanın olayın yaşandığı zamandan bu yana değiştirildiğine dikkati çekti.
Diğer yandan, Teksas'ın kara yolu devriyesinde çalışan kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bir soruşturmada, polislerin kanunu çiğnemediğine karar verildi.
BAŞKASININ ARAZİSİNE İZİNSİZ GİRMİŞTİ
Evsiz olan ve sokaklarda yaşayan Neely, başkasının arazisine izinsiz girdiği gerekçesiyle Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı. Şüpheli olduğu belirtilen siyahi Neely'nin atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesinin görüntüleri basına yansımıştı.
HAKKINDA AÇILAN DAVA REDDEDİLMİŞTİ
Sosyal medyada da paylaşılan ve köleliği hatırlattığı şeklinde yorumlar yapılan görüntüler tepkilere neden olmuştu. Polis kamerası kayıtlarında, söz konusu polislerden birinin iki kere, Neely'nin sokaklarda halatla götürülmesinin "kötü" gözükeceğini söylediği dikkati çekmişti. Neely'nin başkasının arazisine izinsiz girmesiyle ilgi dava daha sonra reddedilmişti.
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