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Reuters'ın Kuveyt Haber Ajansı'na dayandırarak servis ettiği haberde Kuveyt Savunma Bakanı'nın ABD askerlerinin Kuveyt'ten çekileceğine dair bir açıklama yaptığı bilgisi yer aldı.

Ancak bu haber servis edildikten kısa bir süre sonra yalanlandı. Kuveytli yetkililer, Kuveyt Savunma Bakanı'nın böyle bir açıklama yapmadığını Kuveyt Haber Ajansı'nın hacklenerek böyle bir haberin servis edildiğini açıkladı.