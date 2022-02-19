9 yaşındaydı! Sünnette ölüm!

Son dakika haberler... Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde, yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan son dakika haberine ve edinilen bilgiye göre sünnet düğünü olan 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evlerinin yakınında oyun oynarken birden fenalaşarak yere düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ailesi tarafından otomobille Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammed’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ifade edildi.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.