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70'lik dede üretirken yakalandı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis sahte içki imalathanesine çevrilen eve baskın düzenledi. Sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin ve 38 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 70 yaşındaki ev sahibi dede de gözaltına alındı

08.10.2020 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! 70'lik dede üretirken yakalandı! - Haberler
İHA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi Öğretmenevi Sokak üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi.

ALKOL ÖLÇÜM DERECESİ BİLE VAR

İHA'da yer alan habere göre sahte içki imalathanesine çevrilen evde yapılan aramada 50 litre etil alkol, çeşitli markalarda 38 litre kaçak içki, 145 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma ile 6 adet anason, 5 adet alkol ölçüm derecesi ve çok sayıda içki imalat malzemesi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili ev sahibi M.P. (70) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.P., emniyetteki işlemlerinin ardından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

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