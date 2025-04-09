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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 7 gazeteci için iddianame | Son dakika haberleri

        7 gazeteci için iddianame

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle aralarında gazetecilerin bulunduğu 25 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede 7 gazetecinin gösterileri haber yapmak için takip ettiğine ilişkin bir tespit yapılamadığına yer verildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 09.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:14
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        7 gazeteci için iddianame
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

        İddianamede, olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliği’nin kararıyla “19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı” bilgisinin iletildiği belirtildi.

        Yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri ifade edildi. Kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı anlatıldı.

        İddianamede, Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç’un ifadelerinde, gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını söyledikleri ancak yapılan dosya tetkikinde beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine herhangi bir tespit yapılmadığı anlatıldı. Bu nedenle beyanlarına itibar edilmediği ifade edildi.

        3’ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

        Aralarında gazetecilerin bulunduğu 25 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca TCK 53. maddesi kapsamında siyasi yasak talep edildi.

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