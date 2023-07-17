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        6 yaşında çocuk gelin davası: Ertelendi

        6 yaşında çocuk gelin davasında karar duruşması 9 Ekim'e ertelendi. Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel için en az 18 yıl hapis cezası isteniyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:01
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        6 yaşında çocuk gelin davası: Ertelendi
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        6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel yargılandığı davanın duruşması, Kadir İstekli'nin avukatının istifa etmesi üzerine 9 Ekim'e ertelendi.

        Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklular Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Kadir İstekli'nin avukatı duruşmada istifa ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti avukatın istifası üzerine duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

        DAVANIN GEÇMİŞ

        6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Davanın 3. ve 4. celselerinde ise savcı mazeretli olduğu için ertelenmişti.

        İDDİANAME

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

        #6 yaşında çocuk gelin davası
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