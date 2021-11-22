5 yıldızlı otelde kâbus! Restoranda yemek yiyordu!

AA

Antalya'da, alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı otelde tatil yapan Ayşe Sertaç (41), öğle yemeğinde et yerken bir anda nefessiz kaldı.

SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

AA'da yer alan habere göre Sertaç'ın nefes alamadığını gören ailesi otelin sağlık ekibine haber verdi. Kadın, sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Savcılık ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından cenaze Serik'te bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.