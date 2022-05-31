5'inci kattan düşen kadının eski eşi tutuklandı!

DHA

Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü.

DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı. Öldüğü ifade edilen Saadet Polat'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri, Polat'ın eski eşi Hüseyin Polat ile gün boyu tartıştığını gece saatlerine kadar kavga ettiklerini ileri sürdü. Ayrıca mahalle sakinleri H. Polat'ın oğlunun 'Babam attı. Tutuklayın kaçmasın' dediğini iddia etti. Gözaltına alınan H. Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

"OĞLUM BANA 'KADINI NEDEN ATTIN' DEDİ"

H. Polat hakimlikte verdiği ifadesinde eşi ile arasında uzaklaştırma kararı olduğunu ancak görüşmeye devam ettiklerini ifade etti. Polat ifadesinin devamında, "Ben eşimin bir erkek ile ilişkisi olduğunu bir videodan anladım. Bu videodan dolayı eşimle aramda önce sözlü sonra fiziksel kavga oldu. Ben bıçağı elime aldım o bana saldırıyordu. Sonra birbirimizi banyoya ittik ve duşa kabinin plastiği kırıldı. Hem onu hem beni yaraladı. Sonra küçük oğlum zile bastı. Ben 'şu anda açamayız' dedim. Ortalığın kırık dökük halini görmesini istemedim. Bu konuşmadan sonra arkamı döndüğümde eşim koltukta yoktu. O sırada aşağıdaki insanların sesini duydum 'ambulans çağırın' diyorlardı. O an eşimin aşağıya atladığını anladım. Eşimin yanına gittim. Oğlum bana 'kadını neden attın' dedi. Ben böyle bir şey olmadığını söyledim. Güngören Aile İçi Şiddet Birimi'nden alınan koruma kararından haberim yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

H. Polat, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.