Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde meydana gelen yangında 5 ev küle döndü.

İHA'da yer alan habere göre Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde bir evde yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, diğer evlere sıçradı.

SİNOP VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, protokol üyeleri ile birlikte yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu. Özarslan yaptığı açıklamada, "Durağan ilçemizin Cevizlibağ köyünde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili kurumlarımız, hasar, zarar ve hak sahipliğine ilişkin tespit çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayacak" dedi.