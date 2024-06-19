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        Haberler Gündem Güncel Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? | Son dakika haberleri

        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

        Kirada yüzde 25 zam sınırı uygulaması temmuz ayında bitecek. 2 Temmuz'da yeni dönem başlayacak. Kiralar 12 aylık enflasyon ortalaması hesabına göre belirlenecek. Bazı ev sahipleri sınırlamanın kalkmasını beklerken, bazı kiracılar ise devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi

        Giriş: 19.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:31
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        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
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        Konut kiralarına getirilen yüzde 25 zam sınırı temmuzda sona erecek. 2 Temmuz'da yeni dönem başlayacak. Kiralarda yeni dönemde zam oranı geçmişte olduğu gibi TÜFE'nin 12 ay ortalamasına göre belirlenecek. Temmuz ayında açıklanacak güncel rakam takip edilecek ve "en çok" bu oranda artışa gidilecek.

        Bazı ev sahipleri sınırlamanın kalkmasını beklerken, bazı kiracılar ise devam etmesini istiyor. Bazı emlakçılar ise ekonomik koşullardan dolayı kiracıların ciddi anlamda sıkıntı çektiğini belirterek "1+1 daire" kira fiyatlarının merkeze uzak bölgelerde 6 bin TL civarlarında başlığını ifade ediyor.

        Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam yüzde 25 zam sınırının temmuz ayında sona ermesine ilişkin Habertürk'e konuştu.

        "GEÇİŞ KADEMLİ OLMALI"

        Akçam, "Bu geçişin kademeli olarak olması gerekiyor. En azından son 2 yıl içerisinde ev kiralayanlara farklı bir geçiş sistemi ve 2 yıldan öncekilere çok düşük kiralarda kalanlara da TÜFE/12 şekliyle de bir artış önerisinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        BAKAN ŞİMŞEK: DEVAM ETMESİ İÇİN BİR SEBEP GÖRMÜYORUM

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına" ilişkin "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı." açıklamasında bulunmuştu.

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        #kira zammı
        #kira artış oranı
        #ekonomi
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