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İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, dün Şile'de bir plajda yaşandı. Edinilen bilgilere göre plaja iki kişi, atlarla gelerek denize girdi.

ATLAR VATANDAŞLARIN ARASINA DALDI DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra huysuzlanan atlar, sahiplerinin elinden kaçarak plajda güneşlenen vatandaşların arasına daldı. Olay sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

AMBULANS VE POLİS SEVK EDİLDİ REKLAM Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan korku dolu anları ise bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

YAŞANANLAR KAMERADA Görüntülerde, deniz kenarında bir kişinin at üzerinde gitmeye çalıştığı, bir kişinin ise atın yularından tuttuğu görülüyor.

VATANDAŞLAN SAĞA SOLA KAÇIŞTI Kısa süre sonra ise atların huysuzlanarak sahiplerinin elinden kurtularak kaçtığı, deniz kenarında güneşlenen vatandaşların arasında daldığı ve vatandaşların atlardan kaçtığı anlar kameraya yansıdı.