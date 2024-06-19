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        Haberler Gündem Güncel Şiddetli sağanakta yıldırım yangını! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Evi alevler sardı! Şiddetli sağanakta yıldırım yangını

        Burdur'da fırtına ve yağış etkili oldu. Kentte çatılar uçarken, yıldırım düşen bir evde yangın çıktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:39
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        Şiddetli sağanakta yıldırım yangını!
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        Burdur'da yağışın hayatı olumsuz etkilediği Yeşilova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 evde yangın çıktı, fırtına nedeniyle de 3 evin çatısı uçtu.

        DHA'nın haberine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Orhaniye köyünde saat 19.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Çeltek köyünde de fırtınadan 3 evin çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

        Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Çeltek ile Orhaniye köylerini ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kurd, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeltek köyünde aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 3 evde çatıların uçmasıyla tehlike yaşandı. Can kaybı ve yaralanmaların olmaması tek tesellimiz" dedi. Diğer paylaşımında da Kurd, "Orhaniye köyünde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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        #son dakika
        #Burdur
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