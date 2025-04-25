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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 49 ilde DEAŞ operasyonu: 210 gözaltı

        49 ilde DEAŞ operasyonu: 210 gözaltı

        49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda; 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 08:14 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:31
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        49 ilde DEAŞ operasyonu: 210 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütü mensubu 210 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını kaydetti.

        Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

        "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

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