4 kişi toplarken yakalandı! Cezası: 436 bin TL!

İHA

Son dakika haberler... Elazığ'ın Arıcak ilçesinde edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 4 kişinin kaçak yollarla salep soğanı topladığı ihbarını aldı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi salep soğanı toplayan 4 kişiyi tespit etti.

436 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Salep soğanı toplayan 4 kişiye ekipler tarafından, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 436 bin lira para cezası kesildi. Toplanan 29 kilo salep soğanına ise jandarma ekipleri tarafından el konuldu.