33 il için uyarı! Sağanak ve kar etkili oluyor

Son dakika: 33 il için uyarı! Sağanak ve kar etkili oluyor

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz Kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu