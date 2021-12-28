Kadın aracın üstüne düştü! Dehşet kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Balıkyolu Mahallesi’nde insanı şoke eden bir olay yaşandı.
PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir kadın, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan park halindeki arabanın üzerine düştü. Kadının arabanın üzerine düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ise hemen durumu polis ekiplerine bildirerek yardıma koştu.
KADIN BİR ARACA KONULUP GÖTÜRÜLDÜ
Karısının düştüğünü gören kocası sokakta “Karım öldü, karım öldü” diye bağırırken, olay yerinde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Daha sonra kadın, yakını olduğu iddia edilen bir kişi tarafından arabaya bindirerek olay yerinden götürdü.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan olay sonrasında ise akıllara kadının biri tarafından mı atıldığı yoksa kendi mi düştüğü sorusu gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kadının metrelerce yüksekten arabanın üstüne düştüğü o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"KADIN ARABANIN ÜZERİNDE BAĞIRIYORDU"
Yaşanan olay anlarını anlatan Yunus Bayram, “Sabah saatlerinde yan binamızdaki yabancı uyruklu komşularımızdan birisi düşmüş. Ben seslere uyandığımda mahallenin gençleri aşağıda birini dövüyordu. O sırada yabancı uyruklu komşumuz “Karım öldü, karım öldü” diye bağırıyordu. Gördüm ki 3. kattan bir kadın arabanın üzerine düşmüş. Kız arabanın üzerinde bağırıyordu. Sonrasında polisler geldi ve aileyi götürdüler. Tabi kadın kendini mi attı, düştü mü orasını bilemiyorum” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!