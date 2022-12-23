Kazada, durakta otobüs bekleyen TBMM'de koruma polisi olarak görev yapan Orhan Yeşilırmak, eşi Semiha Uzun Yeşilırmak ve Keziban Irkıçatal hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 25 Ağustos'ta, aracın sürücüsü Adnan Sevinç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 129. sokak kesişimindeki EGO otobüs durağına çarptı.

Ankara'da kullandığı araçla otobüs durağına çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İDDİANAMEDE KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kazadan sonra tutuklanan sürücü Sevinç, ifadesinde uykulu olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, kazanın bu nedenle yaşandığını söyledi.

İddianamede yer verilen kaza tespit tutağında, sanık Sevinç'in kusurlu olduğu, durakta bekleyen maktullerin kural ihlallerinin bulunmadığı belirtildi.

Sanık Sevinç'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketi sonucunda söz konusu isimlerin hayatını kaybettiği vurgulanan iddianamede, "Bu kapsamda şüphelinin üzerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçunu işlediği, ölü muayene tutanakları, kaza tespit tutanağı, şüpheli ifadesi ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.