3 kentte peş peşe orman yangını çıktı!

İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma yürütüldü.
AA'da yer alan habere göre, Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fotoğraf: DHA
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.
HATAY
Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda da yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.
Fotoğraf: DHA
DHA'nın haberine göre ilçede Habibi Neccar Dağı eteklerinde bulunan Bağrıyanık Mahallesi´ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fotoğraf: DHA
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
MERSİN
Mersin'in Anamur ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye, 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
İlçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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