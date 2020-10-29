54 günde 3 kardeş 'Korona' kurbanı!

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artış gösterirken can kaybı haberleri de peş peşe geliyor. Rize'nin Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı.

İKİ KIZ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu (55) 4 Eylül´de, İstanbul´da, Emine Bayraktutan (64) ise 17 Eylül´de, Düzce'de hayatını kaybetti.

AĞABEYLERİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu (67) da aynı hastalığa yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.