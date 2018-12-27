27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine de Mustafa Masatlı getirildi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valililğine de Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı atandı.
Cumhurbaşkanlığının atama kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek'in ataması yapıldı.
9 İLE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay merkeze alındı.
Bu suretle boşalan Adana Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Göllüce, Karabük Emniyet Müdürlüğüne Sırrı Tuğ, Siirt Emniyet Müdürlüğüne ise Saruhan Kızılay getirildi.
ŞEHİT EDİLEN RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ'NİN YERİNE ATAMA
Söz konusu atama kararıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne Gürsel Yıldız, Antalya Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Murat Ulucan, Muş Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Arıbaş, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne ise Ahmet Selçuk Okumuş'un ataması gerçekleştirildi.
Öte yandan 11 Aralık'ta bir polis memuru tarafından makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı.
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