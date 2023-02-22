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3 ay önce kaybolmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

İstanbul'da 3 ay önce kayıplara karışan Sedat Özcan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cesedi Arnavutköy’de gömülü bulunan Özcan'ın öldürülmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Giriş: 22.02.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
3 ay önce kaybolmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı -Güncel haberler
3 ay önce kaybolmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
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İstanbul’da 29 Kasım 2022’de polise başvuran Gülpare Özcan, Çorlu’ya çalışmaya gittiğini söyleyen oğlu Sedat Özcan’dan haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yapılan ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

DARP EDEN KUZENİNİ TAKİBE ALINDI

Çalışma başlatan ekipler, Özcan’ın en son kimlerle görüştüğü yönünde araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda kayıp Özcan’ın en son görüştüğü isimler arasında kuzeninin olduğunu belirledi. Derinleşen soruşturmada Özcan’ın kuzeni tarafından darp edildiği bilgisi elde edildi. Bunun üzerine kuzeni olduğu belirlenen Kubilay G., teknik ve fiziki takibe alındı.

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Sedat Özcan

CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Takipte Kubilay G.'nin kiralık araçla bazı adresleri dolaştığını belirleyen ekipler, bu kişinin gittiği Arnavutköy'deki bir arazide arama köpeklerinin de yardımıyla detaylı inceleme yaptı.
Çalışmalar sonucunda 3 Şubat'ta burada gömülü halde ceset parçaları ve kemikler bulundu. Yapılan incelemede, cesedin kayıp Sedat Özcan'a ait olduğu tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Bunun üzerine Kubilay G. ile eşi, ağabeyi ve ablası gözaltına aldı. Şüpheli Kubilay G.'nin emniyetteki sorgusunda, Sedat Özcan'la çeşitli sebeplerle tartıştıklarını ve onu darp ettiğini ancak öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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