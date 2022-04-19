23 yaşında 2 çocuk annesiydi! Sokakta vahşet!

Son dakika haberler... İstanbul Gaziosmanpaşa'da, dün gece saat 01.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta, iddiaya göre; Sergen Arslan (26) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Demet Arslan'a (23) sokak ortasında silahla ateş etti.
AYNI SİLAHLA KENDİNİ DE VURDU
DHA'da yer alan habere göre 2 çocuk annesi Demet Arslan kanlar içinde yere yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişinde bulundu. Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
GENÇ ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Arslan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
KATİL KOCA TEDAVİYE ALINDI
Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı.
CENAZESİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI
Ekiplerin çalışmalarından sonra Demet Arslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"BİR KADIN VE BİR ERKEK YERDE YATIYORDU"
Olayın olduğu sokakta yaşayan Asiye Birdal, "Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar" dedi.
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