Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.644,50 %-0,71
        DOLAR 41,8063 %-0,03
        EURO 48,4821 %-0,27
        GRAM ALTIN 5.483,72 %1,47
        FAİZ 40,15 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 69,47 %3,00
        BITCOIN 114.306,00 %-0,62
        GBP/TRY 55,8069 %-0,16
        EUR/USD 1,1588 %-0,27
        BRENT 63,66 %1,47
        ÇEYREK ALTIN 8.965,87 %1,46

        2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

        2025 Nobel Ekonomi Ödülü Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt'e verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 12:51 Güncelleme: 13.10.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

        https://x.com/NobelPrize/status/1977672594330435860

        Açıklamaya göre, Joel Mokyr, "teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması nedeniyle" bu ödüle layık görülürken Philippe Aghion ve Peter Howitt "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine" ilişkin çalışmaları dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

        2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Profesör Daron Acemoğlu ile İngiliz Profesörler Simon Johnson ve James Robinson kazanmıştı.

        Nobel Ödülleri hakkında

        İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

        Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

        Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

        Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

        Öte yandan, ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya savaşları sırasında gerçekleşti.

        Ödül törenleri, COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya'nın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Dünya'nın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Habertürk Anasayfa