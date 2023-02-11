2023'ün Tavşancıl'ı: Erzin'de can kaybı yok

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17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinin "Tavşancıl" mahallesi "kimsenin burnunun kanamadığı" tek bir binanın yıkılmadığı şehir olarak tarihe geçmişti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde ise Hatay'ın Erzin ilçesinde bazı binalar hasar alsa da can kaybı olmadı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde (11 Şubat 2023 saat 11.20 itibariyle) can kaybı 20 bin 665, yaralı sayısı ise 80 bin 88 olarak gerçekleşti. 1999 Gölcük depreminde ise resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmişti.

7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi merkezine 50 km uzaklıktaki Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl mahallesi simge kentlerden biri haline gelmişti. "Tek bir çivi dahi oynamadı" diye tabir edilen Tavşancıl'da Belediye Başkanı Salih Gün, Kocaeli Üniversitesi'nden uzmanlarla yaptığı çalışmayla, mahallede imar sınırlaması getirmişti. İmar sınırlaması çerçevesinde hiçbir kaçak yapılaşmaya izin vermeyen Gün o dönem tepki çekmişti.

BİR TAVŞANCIL ÖRNEĞİ: ERZİN

Hatay'ın Erzin ilçesi de Tavşancıl'ın kaderini yaşadı. İlçede bazı binalar hasar alsa da tek bir can kaybı dahi yaşanmadı. 42 bin nüfuslu, Osmaniye'ye 15 km, Hatay merkeze de 110 km uzaklıktaki Erzin ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, TV5'e yaptığı açıklamada, ilçede can kaybı olmadığını söyledi.

Elmasoğlu, "Erzin'imiz Osmaniye'nin 15-20, Hatay'ın da 110 kilometre uzağında. Buna rağmen çok şükür Erzin'imizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı, yaralımız da olmadı, bir enkazımız da olmadı" dedi.

Deprem anını anlatan Elmasoğlu, "İlçemiz adına seviniyoruz. Ancak tabii ki sevincimiz yarım kaldı bütün bu ölümler nedeniyle, biz gerçekten biz de bazen şaşırdık o gün bu kadar sarsıntı yaşadık yani anlatılmaz yaşanır. Ben de tek katlı müstakil bir evde oturuyorum. Çok şiddetli sarsıldık ve hemen çocuklarımızla birlikte kapıya koştuk, zor hareket ediyorduk. Bitmesini bekledik ama bitmek bilmedi. Bir dakikanın üzerinde bir sarsıntıyla biraz hafifleyince apar topar hemen alabileceğimiz eşyaları alır almaz çıktık evden" diye konuştu.

"TEK DOĞRU SEN MİSİN"

Kaçak yapıya hiçbir şekilde müsaade etmediğini vurgulayan Ökkeş Elmasoğlu, "Birincisi kendi adıma, benim dönemimle ilgili söyleyeyim; Herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana 'Senden başka memlekette doğru adam yok mu' dediler. Hatta biri, üç ay geçmişti seçildikten sonra, uzaktan da bir akrabamız gelir dedi 'Bize ceza yazılmış, kaçak inşaattan...' Ben de 'Yapabileceğim bir şey yok' dediğim zaman 'Türkiye'nin tek doğrusu sen misin?' dediler. Bu kelimeleri kulağımla duydum" ifadelerini kullandı.

Elmasoğlu şunları söyledi:

"Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler var. Kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum. Benim buna müsamaha göstermem mümkün değil. Eğer böyle bir şey de olursa ben bunun gereğini yapar diye çok açık yüreklilikle söylüyor ve siyaseti buna karıştırmamaya çalışıyorum. İnsanlar da birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle."