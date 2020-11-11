Kuzey Marmara'ya 1.4 milyar TL garanti ödemesi

Son döneme damga vuran ve “mega” olarak anılan Yavuz Sultan, Osmangazi köprüleri ile İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyol projeleri, YİD yöntemiyle ihale edildi. İhaleyi kazanan şirket ya da ortaklık, inşaatı tamamladıktan sonra köprü ve otoyolu belli bir süre işletecek ve sonra devlete devredecek. Söz konusu projelere, devlet araç geçiş garantisi verdi. Geçişler, döviz olarak belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Bu kapsamda yıl içinde Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri için garanti ödemesi yapıldı.
KUZEY MARMARA OTOYOLU ÖDEMESİ
Kuzey Marmara Otoyolu’nun hizmete açılan bölümleri için de “araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması” nedeniyle ödeme yapılması gündeme geldi. HABERTÜRK’ün, güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 1.4 milyar TL ödendi. İşletmeci şirkete yakın kaynaklar, ödemenin, kısa süre önce yapıldığını ifade etti. Kuzey Marmara Otoyolu’nu; Kalyon, Cengiz, Kolin, Limak, RYS İnşaat ve Pak Yatırım ortak girişim grubu işletiyor. Otoyol, İstanbul’un batıdaki en uç noktasından başlayıp, şehri baştan sona geçerek Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan 400 kilometre uzunluğunda bir proje…
YENİ BİR EK ÖDENEK
Karayolları’nda, onlarca şantiyeyi ilgilendiren finansman odaklı önemli bir gelişme daha yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala 1.2 milyar TL’lik ek ödenek daha aktarıldı. Genel Müdürlüğe, bu yıl başında 7 milyar 736 milyon TL yatırım ödeneği ayrılmıştı. Ek ödeneklerle bu tutar, yaklaşık 22 milyar TL’yi buldu. Karayolları’nın, müteahhitlere 13-14 milyar TL dolayında borcu bulunduğu belirtiliyor. Genel Müdürlük, bugünden itibaren proje bazlı olarak bu borçların bir bölümünü kapatacak.
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